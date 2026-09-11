Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у
Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 063-4114 со съемным быстрозажимным патроном сочетает в себе функциональность шуруповерта, дрели и гайковерта. С его помощью можно выполнять откручивание/закручивание крепежных элементов, а также сверление отверстий. Щеточный двигатель обеспечивает эффективность выполнения задач наряду со стабильность и надежностью. Данная модель оснащена 2 скоростными режимами, 18 положениями крутящего момента, реверсом и подсветкой. Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 063-4114 является аккумуляторным инструментом. В наборе поставляются один литий-ионный аккумулятор с конструкцией по типу обоймы и зарядное устройство.
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