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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 5
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 6
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 7
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
2 390 руб.  2 618 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568182
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х6
Вес, кг.
1.18

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у

Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 063-4114 со съемным быстрозажимным патроном сочетает в себе функциональность шуруповерта, дрели и гайковерта. С его помощью можно выполнять откручивание/закручивание крепежных элементов, а также сверление отверстий. Щеточный двигатель обеспечивает эффективность выполнения задач наряду со стабильность и надежностью. Данная модель оснащена 2 скоростными режимами, 18 положениями крутящего момента, реверсом и подсветкой. Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 063-4114 является аккумуляторным инструментом. В наборе поставляются один литий-ионный аккумулятор с конструкцией по типу обоймы и зарядное устройство.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 063-4114 со съемным быстрозажимным патроном сочетает в себе функциональность шуруповерта, дрели и гайковерта. С его помощью можно выполнять откручивание/закручивание крепежных элементов, а также сверление отверстий. Щеточный двигатель обеспечивает эффективность выполнения задач наряду со стабильность и надежностью. Данная модель оснащена 2 скоростными режимами, 18 положениями крутящего момента, реверсом и подсветкой. Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 063-4114 является аккумуляторным инструментом. В наборе поставляются один литий-ионный аккумулятор с конструкцией по типу обоймы и зарядное устройство.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 Li-Ion со съемным патроном, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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