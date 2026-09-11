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Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET

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Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 1
Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 2
Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 3
Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 4
Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 5
Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 6
Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 7
Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 8
Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 9
Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
  • Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 1
  • Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 2
  • Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 3
  • Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 4
  • Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 5
  • Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 6
  • Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 7
  • Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 8
  • Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 9
  • Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568686
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х5
Вес, г.
471

Описание товара Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET

Гравировальная машина DEKO DKRT3.6-Li SET 063-1400 своим видом напоминает небольшую дрель и применяется для снятия краски, тонких пропилов, выполнения штампов, надписей. Инструмент получает питание от Li-lon-аккумулятор емкостью 0.6 А·ч. Он весит всего 0.4 кг и подходит для работы с разными материалами. Для высокой точности настройки в зависимости от типа материала DEKO DKRT3.6-Li SET 063-1400 поддерживает регулировку числа оборотов от 5000 до 15000 об/мин. Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает комфортный захват инструмента. Гравер поставляется вместе с насадками для зачистки, гравирования, полировки, резки и шлифования материалов. Они помещены в пластиковый кейс. Всего в комплекте предусмотрено 24 предмета.



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Отзывы о товаре Аккумуляторный гравер 3,6В в кейсе DEKO DKRT3.6-Li SET




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Описание
Гравировальная машина DEKO DKRT3.6-Li SET 063-1400 своим видом напоминает небольшую дрель и применяется для снятия краски, тонких пропилов, выполнения штампов, надписей. Инструмент получает питание от Li-lon-аккумулятор емкостью 0.6 А·ч. Он весит всего 0.4 кг и подходит для работы с разными материалами. Для высокой точности настройки в зависимости от типа материала DEKO DKRT3.6-Li SET 063-1400 поддерживает регулировку числа оборотов от 5000 до 15000 об/мин. Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает комфортный захват инструмента. Гравер поставляется вместе с насадками для зачистки, гравирования, полировки, резки и шлифования материалов. Они помещены в пластиковый кейс. Всего в комплекте предусмотрено 24 предмета.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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Отзывы


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