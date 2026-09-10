Top.Mail.Ru
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 1
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 2
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 3
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 4
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 5
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 6
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 7
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 8
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 9
Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
  • Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 1
  • Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 2
  • Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 3
  • Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 4
  • Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 5
  • Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 6
  • Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 7
  • Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 8
  • Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 9
  • Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361935
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Держатель
Высота, см
6.5
Ширина, см
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х6
Вес, г.
200

Описание товара Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525)

Безопасность вашего смартфона благодаря правильному креплению. Настройка режима наклона и пейзаж-портрет, подходящий для потоковой передачи в реальном времени, vlogging, Snapchat и Instagram. Возможность дополнения дополнительными устройствами, как микрофон, свет и т.д.

Отзывы о товаре Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Держатель
Высота, см
6.5
Ширина, см
5.8
Страна производитель
Китай
Описание
Безопасность вашего смартфона благодаря правильному креплению. Настройка режима наклона и пейзаж-портрет, подходящий для потоковой передачи в реальном времени, vlogging, Snapchat и Instagram. Возможность дополнения дополнительными устройствами, как микрофон, свет и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...