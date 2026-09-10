Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361935
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Высота, см
6.5
Ширина, см
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х6
Вес, г.
200
Описание товара Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525)
Безопасность вашего смартфона благодаря правильному креплению. Настройка режима наклона и пейзаж-портрет, подходящий для потоковой передачи в реальном времени, vlogging, Snapchat и Instagram. Возможность дополнения дополнительными устройствами, как микрофон, свет и т.д.
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Безопасность вашего смартфона благодаря правильному креплению. Настройка режима наклона и пейзаж-портрет, подходящий для потоковой передачи в реальном времени, vlogging, Snapchat и Instagram. Возможность дополнения дополнительными устройствами, как микрофон, свет и т.д.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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Держатель смартфона Joby GripTight PRO 2 Mount черный/серый (JB01525) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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