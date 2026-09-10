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Шарнир поворотный с площадкой Manfrotto 155RC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шарнир поворотный с площадкой Manfrotto 155RC

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Шарнир поворотный с площадкой Manfrotto 155RC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шарнир
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385347
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Шарнир
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
600

Описание товара Шарнир поворотный с площадкой Manfrotto 155RC

Универсальная опора для компактных и 35-мм камер, используемая совместно с зажимом Super Clamp 035. Комплектуется быстросъёмной площадкой с двойным фиксатором.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Шарнир
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная опора для компактных и 35-мм камер, используемая совместно с зажимом Super Clamp 035. Комплектуется быстросъёмной площадкой с двойным фиксатором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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