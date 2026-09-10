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Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM

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Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM - фото 1
Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM - фото 2
Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Платформа
  • Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM - фото 1
  • Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM - фото 2
  • Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361455
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Платформа
Высота, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
1

Описание товара Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM

Двусторонняя платформа Gitzo G1539 является высокопрочным профессиональным аксессуаром для штатива, который позволяет устанавливать две камеры (или две головы) на одном штативена расстоянии 35 см друг от друга, от центра к центру. Двойная платформа G1539 изготовлена из высокопрочного алюминия, имеет размер 43 см и весит 0.85 кг. Она подходит для камер 35 мм и среднего формата. Платформа снабжена двумя 3/8 болтами с наружной резьбой и рекомендуется к использованию с шаровой головой на каждом конце.

Отзывы о товаре Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Платформа
Высота, см
43
Страна производитель
Китай
Описание
Двусторонняя платформа Gitzo G1539 является высокопрочным профессиональным аксессуаром для штатива, который позволяет устанавливать две камеры (или две головы) на одном штативена расстоянии 35 см друг от друга, от центра к центру. Двойная платформа G1539 изготовлена из высокопрочного алюминия, имеет размер 43 см и весит 0.85 кг. Она подходит для камер 35 мм и среднего формата. Платформа снабжена двумя 3/8 болтами с наружной резьбой и рекомендуется к использованию с шаровой головой на каждом конце.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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