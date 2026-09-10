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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361900
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Описание товара Штативная голова Joby BallHead 5K черный/красный (JB01514)
Крепкая, но при этом легкая и компактная алюминиевая голова Joby Ballhead 5K разработана специально для штатива Joby Gorillapod 5K и позволяет использовать профессиональную камеру весом до 5 кг. Голова предоставит возможность легко наклонить камеру в нужном направлении, не меняя при этом положение самого штатива, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Камера может отклоняться на 360 градусов по горизонтали и на 90 градусов по вертикали. Голова имеет универсальный винт 3/8 и ? дюйма, позволяя использовать голову практически с любым штативом. Положение головы меняется с помощью удобного фиксирующего винта. Камера крепится к специальной универсальной площадке, которая в свою очередь крепится к голове. Такой способ крепления очень удобен — фотографу не придется каждый раз прикручивать камеру к голове.
Крепкая, но при этом легкая и компактная алюминиевая голова Joby Ballhead 5K разработана специально для штатива Joby Gorillapod 5K и позволяет использовать профессиональную камеру весом до 5 кг. Голова предоставит возможность легко наклонить камеру в нужном направлении, не меняя при этом положение самого штатива, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Камера может отклоняться на 360 градусов по горизонтали и на 90 градусов по вертикали. Голова имеет универсальный винт 3/8 и ? дюйма, позволяя использовать голову практически с любым штативом. Положение головы меняется с помощью удобного фиксирующего винта. Камера крепится к специальной универсальной площадке, которая в свою очередь крепится к голове. Такой способ крепления очень удобен — фотографу не придется каждый раз прикручивать камеру к голове.
Штативная голова Joby BallHead 5K черный/красный (JB01514) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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