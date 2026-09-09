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Характеристики
Тип товара
Штативная головка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 30133
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Описание товара Штативная голова для монопода Manfrotto 234RC
Голова Manfrotto 234RC была специально разработана для использования с моноподами. Простая в применении наклоняемая штативная головка, позволяющая поворачивать камеру на 90° для горизонтальной или вертикальной съёмки. Допустимая нагрузка 2.5 кг. Подробнее:. Эта миниатюрная штативная головка идеальный выбор для использования с моноподами. Manfrotto 234RC изготовлена из высокопрочных и износостойких материалов, что является гарантией надежной фиксации и долговечного использования. Головка Manfrotto позволяет поворачивать камеру на 90° для горизонтальной или вертикальной съёмки. Головка оснащается быстросъёмной площадкой и дополнительным фиксатором. Простая и удобная в использовании.
Голова Manfrotto 234RC была специально разработана для использования с моноподами. Простая в применении наклоняемая штативная головка, позволяющая поворачивать камеру на 90° для горизонтальной или вертикальной съёмки. Допустимая нагрузка 2.5 кг. Подробнее:. Эта миниатюрная штативная головка идеальный выбор для использования с моноподами. Manfrotto 234RC изготовлена из высокопрочных и износостойких материалов, что является гарантией надежной фиксации и долговечного использования. Головка Manfrotto позволяет поворачивать камеру на 90° для горизонтальной или вертикальной съёмки. Головка оснащается быстросъёмной площадкой и дополнительным фиксатором. Простая и удобная в использовании.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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