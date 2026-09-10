Штанга для штатива Manfrotto 131DD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385416
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штанга
Высота, см
8
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.1х0.1
Вес, кг.
1
Описание товара Штанга для штатива Manfrotto 131DD
Эта штанга-кронштейн крепится на любую колонну с резьбой 3/8” и позволяет установить на суппорты две штативные головки под углом 90°. Две дополнительные площадки на торцах штанги позволяют устанавливать до четырёх головок.
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Эта штанга-кронштейн крепится на любую колонну с резьбой 3/8” и позволяет установить на суппорты две штативные головки под углом 90°. Две дополнительные площадки на торцах штанги позволяют устанавливать до четырёх головок.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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