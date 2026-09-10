Держатель Joby GripTight ONE Mount, белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361939
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Высота, см
8.2
Ширина, см
3.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х1
Вес, г.
300
Описание товара Держатель Joby GripTight ONE Mount, белый
Рамка-держатель GripTight ONE Mount белый. Совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - от iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими.
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Рамка-держатель GripTight ONE Mount белый. Совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - от iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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