Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH

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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385156
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Жидкостная видеоголова 504X – результат эволюции чрезвычайно успешной головы 504HD. Это более компактная и легкая версия, которая поставляется с плоским основанием (диаметр 75 мм) для выполнения сложных задач от самых требовательных видеооператоров. Голова совершенно новой алюминиевой конструкции с максимальной грузоподъемностью 12 кг. Используя новую жидкостную технологию Manfrotto, голова позволяет вам снимать плавные панорамные кадры и делать наклоны камерой без дрожания. Операторам легко создавать качественное видеоизображение благодаря 4-ступенчатой ??системе контрбаланса грузоподъемностью до 6.5 кг при высоте центра тяжести до 55 мм. Теперь использовать камеры различных типов более просто и практично. Два резьбовых крепления easy link 3/8 позволяют устанавливать внешний монитор или другое вспомогательное оборудование на голову. С левой стороны есть крышка на коннектор easy link 3/8, чтобы не пораниться во время съемки. Боковой фиксатор на скользящей площадке позволяет быстрее настроить камеру, обеспечив стабильность и сбалансированность видеооборудования. Настроить положение головы просто благодаря продуманному выравнивающему пузырьковому уровню.
Жидкостная видеоголова 504X – результат эволюции чрезвычайно успешной головы 504HD. Это более компактная и легкая версия, которая поставляется с плоским основанием (диаметр 75 мм) для выполнения сложных задач от самых требовательных видеооператоров. Голова совершенно новой алюминиевой конструкции с максимальной грузоподъемностью 12 кг. Используя новую жидкостную технологию Manfrotto, голова позволяет вам снимать плавные панорамные кадры и делать наклоны камерой без дрожания. Операторам легко создавать качественное видеоизображение благодаря 4-ступенчатой ??системе контрбаланса грузоподъемностью до 6.5 кг при высоте центра тяжести до 55 мм. Теперь использовать камеры различных типов более просто и практично. Два резьбовых крепления easy link 3/8 позволяют устанавливать внешний монитор или другое вспомогательное оборудование на голову. С левой стороны есть крышка на коннектор easy link 3/8, чтобы не пораниться во время съемки. Боковой фиксатор на скользящей площадке позволяет быстрее настроить камеру, обеспечив стабильность и сбалансированность видеооборудования. Настроить положение головы просто благодаря продуманному выравнивающему пузырьковому уровню.
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