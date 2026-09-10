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Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW)

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Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW) - фото 1
Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW) - фото 2
Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
  • Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW) - фото 1
  • Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW) - фото 2
  • Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361929
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Площадка штативная
Высота, см
1.4
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW)

Площадка Joby QR Plate 3K PRO быстросъемная. Предназначена для беззеркальных камер премиум-класса. Дизайн типа Arca. Алюминиевая конструкция

Отзывы о товаре Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW)




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Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Площадка штативная
Высота, см
1.4
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Площадка Joby QR Plate 3K PRO быстросъемная. Предназначена для беззеркальных камер премиум-класса. Дизайн типа Arca. Алюминиевая конструкция
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Площадка для штатива Joby 3K PRO (JB01570-0WW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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