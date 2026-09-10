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Характеристики
Тип товара
Трансформер трипод-монопод
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
34
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
79
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361907
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Описание товара Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534)
Joby GripTight PRO TelePod позволяет надежно закрепить смартфон как в чехле, так и без него, и выставить ракурс 4 различными способами. Смартфон можно установить как в пейзажной, так и в портретной ориентации для проведения прямых трансляций, видеоблоггинга, постинга в Instagram и Snapchat. При помощи резьбы 1/4 на штативе можно закрепить компактную или беззеркальную камеру, 360 VR-камеру, экшн-камеру или источник света весом до 1 кг. Телескопическая секция изготовлена из фибергласса и может раздвигаться в диапазоне 34-79 см. Ноги штатива с тремя рабочими положениями могут устанавливаться с максимальным размахом в 36 см (диаметр) для устойчивости на неровных поверхностях. Этот штатив-гибрид способен работать в 4 режимах: рукоятка, монопод, настольный штатив и высокий штатив.
Joby GripTight PRO TelePod позволяет надежно закрепить смартфон как в чехле, так и без него, и выставить ракурс 4 различными способами. Смартфон можно установить как в пейзажной, так и в портретной ориентации для проведения прямых трансляций, видеоблоггинга, постинга в Instagram и Snapchat. При помощи резьбы 1/4 на штативе можно закрепить компактную или беззеркальную камеру, 360 VR-камеру, экшн-камеру или источник света весом до 1 кг. Телескопическая секция изготовлена из фибергласса и может раздвигаться в диапазоне 34-79 см. Ноги штатива с тремя рабочими положениями могут устанавливаться с максимальным размахом в 36 см (диаметр) для устойчивости на неровных поверхностях. Этот штатив-гибрид способен работать в 4 режимах: рукоятка, монопод, настольный штатив и высокий штатив.
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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