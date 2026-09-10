Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385888
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
900
Описание товара Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный
Набор настольный – штатив, шаровая головка, удлинительная штанга и чехол. Высота штатива 4,5 см, резьба 3/8 дюйма.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
25
Страна производитель
Китай
Набор настольный – штатив, шаровая головка, удлинительная штанга и чехол. Высота штатива 4,5 см, резьба 3/8 дюйма.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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