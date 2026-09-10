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Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный

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Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 1
Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 2
Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 3
Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 4
Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 5
Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
25
  • Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 1
  • Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 2
  • Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 3
  • Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 4
  • Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 5
  • Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385888
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
900

Описание товара Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный

Набор настольный – штатив, шаровая головка, удлинительная штанга и чехол. Высота штатива 4,5 см, резьба 3/8 дюйма.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив настольный Manfrotto + головка 209,492LONG-1 черный




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Набор настольный – штатив, шаровая головка, удлинительная штанга и чехол. Высота штатива 4,5 см, резьба 3/8 дюйма.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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