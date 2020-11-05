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Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756

Артикул: 232346
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - фото 1
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - фото 2
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - фото 3
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - фото 4
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - фото 5
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - фото 1
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - фото 2
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - фото 3
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - фото 4
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - фото 5
24 050 руб. 
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+ 481 КэтКоинов
Артикул: 232346
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг8
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см96
Минимальная рабочая высота, см87
Количество секций в штанге3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см177
Вес, кг5.6
Штатив с флюидной головой, с регулируемым контрбалансом и регулируемым усилием горизонтального и вертикального демпфирования. Съёмная голова с жидкостным демпфированием и системой регулируемого контрбаланса. Поворачивается на 360? по горизонтали, наклоняется на углы от -60° до +90°, имеет независимые фиксаторы панорамирования, четырёхсекционный регулятор контрбаланса и бесступенчатые регуляторы вертикального и горизонтального демпфирования. Голова изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Дополнительно голова оснащена предохранителем площадки, кнопка которого находится на левой стороне. Также на левой стороне головы есть отверстие с системной резьбой 3/8“ для установки дополнительного оборудования или, в зависимости от резьбы на вашей камере, можно ввернуть «лишний» винт для исключения его потери. Винтовое крепление головки к штативу выполнено из стали. Рукоятка. Телескопическая рукоятка может устанавливаться как слева так и справа от головы. Рукоятка крепится к головке через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание. Для предотвращения износа резьбы на корпусе головки предусмотрены латунные накладки. Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. При ослаблении клипсового фиксатора — возможна регулировка зажима винтом с обратной стороны клипсы. Шестигранные ключи для регулировки в комплекте. На концах штативных ног размещены парные шипы, на которые надеваются резиновые башмаки. Таким образом, можно выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки. Шипы используются вне помещений, например для устойчивости на грунте или на льду, а резиновые опоры обеспечивают отличное сцепление на скользких и гладких поверхностях для защиты поверхности пола от царапин и повреждений.


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Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 24050 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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