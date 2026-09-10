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Штатив Inca IN3130B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Inca IN3130B

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Штатив Inca IN3130B - фото 2
Штатив Inca IN3130B - фото 3
Штатив Inca IN3130B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
125
Длина в сложенном состоянии, см
42
  • Штатив Inca IN3130B - фото 1
  • Штатив Inca IN3130B - фото 2
  • Штатив Inca IN3130B - фото 3
  • Штатив Inca IN3130B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384166
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Характеристики

Бренд
inca
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
125
Длина в сложенном состоянии, см
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х9х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Штатив Inca IN3130B

Штатив можно использовать для фотосъемки различных объектов в студийных условиях и на природе. Оснащен 3D-головкой с возможностью смены ориентации на портретную. Имеет наконечники на ножках против скольжения. На ножках замки-защелки для быстрой установки.

Отзывы о товаре Штатив Inca IN3130B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
inca
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
125
Длина в сложенном состоянии, см
42
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив можно использовать для фотосъемки различных объектов в студийных условиях и на природе. Оснащен 3D-головкой с возможностью смены ориентации на портретную. Имеет наконечники на ножках против скольжения. На ножках замки-защелки для быстрой установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Inca IN3130B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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