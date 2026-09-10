Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361913
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Описание товара Штатив Joby GripTight Mount PRO (Tablet) черный, для планшетов
Держатель GripTight Mount PRO стабильно и безопасно фиксирует устройств, имеет отверстие для крепления на винт с резьбой ? -20 для использования с обычным штативом. Универсальность держателя позволяет использовать его с планшетом (размер экрана 128 мм - 192 мм). Имеется возможность установки смартфона в горизонтальное и вертикальное положение, менять угол наклона для исключения бликов на экране. В данной модели держателя доработан дизайн зажима планшета, в результате устройство фиксируется прочно и надежно благодаря стальным пластинам и надежному фиксирующему замку. Установка мобильного устройства крайне проста, поскольку не требует специальных чехлов или инструментов крепления. Достаточно вытянуть зажим держателя вверх и вставить.
Держатель GripTight Mount PRO стабильно и безопасно фиксирует устройств, имеет отверстие для крепления на винт с резьбой ? -20 для использования с обычным штативом. Универсальность держателя позволяет использовать его с планшетом (размер экрана 128 мм - 192 мм). Имеется возможность установки смартфона в горизонтальное и вертикальное положение, менять угол наклона для исключения бликов на экране. В данной модели держателя доработан дизайн зажима планшета, в результате устройство фиксируется прочно и надежно благодаря стальным пластинам и надежному фиксирующему замку. Установка мобильного устройства крайне проста, поскольку не требует специальных чехлов или инструментов крепления. Достаточно вытянуть зажим держателя вверх и вставить.
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