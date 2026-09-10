Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб
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Характеристики
Описание товара Flama FL-GH01 карданная штативная головка для телеоптики и зрительных труб
Карданная штативная головка Flama FL-GH01 предназначена в первую очередь для установки фотокамер с мощной телеоптикой, а также зрительных труб на штатив. Специальная конструкция головы призвана обеспечить надежную фиксацию камеры, исключить нежелательные вибрации, но сохранить при этом возможность с легкостью изменять угол наклона объектива и осуществлять панорамирование. Модель оснащена рычажной опорой, позволяющей регулировать положение оптической оси объектива относительно оси наклона. Для удобства настройки нанесена миллиметровая шкала, позволяющая точно выставить высоту положения крепежной площадки. При правильной балансировке на карданной головке камера с объективом будет оставаться в заданном положении неподвижно, при этом фиксация шарнира винтом может не требоваться. Вне зависимости от веса фототехники, FL-GH01 обеспечивает фотографу легкое кадрирование, панорамирование и ведение объекта, поскольку весь вес оборудования ложится на головку и штатив. Плавность движения обеспечивается усиленными поворотными узлами с подшипниками, рассчитанными на большую нагрузку.
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