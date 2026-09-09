Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 130 мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнечный фильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249674
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Произведен из специальной астрономической пленки.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
125
Описание товара Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 130 мм
Его можно устанавливать на телескопы любых марок. Перед началом наблюдений обязательно нужно удостовериться, что фильтр плотно установлен на оптическую трубу, а на поверхности пленки нет повреждений.
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Бренд
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Произведен из специальной астрономической пленки.
Страна производитель
Китай
Его можно устанавливать на телескопы любых марок. Перед началом наблюдений обязательно нужно удостовериться, что фильтр плотно установлен на оптическую трубу, а на поверхности пленки нет повреждений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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