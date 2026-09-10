Световод гибкий металлический для волоконного осветителя Микромед двойной
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391479
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Интегральный коэффициент пропускания жгута 0,4, Масса, не более 0,8 кг, Длина жгута 0,6 м, Толщина жгута 15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х5
Вес, г.
700
Описание товара Световод гибкий металлический для волоконного осветителя Микромед двойной
Волоконный осветитель предназначен для освещения поля зрения стереомикроскопа «холодным» светом, передаваемым от галогенной лампы осветительного блока через гибкий светопроводящий жгут. Волоконный осветитель двойной представляет собой два многожильных стеклянных волновода, размещенных в гибких металлическоих рукавах. У двойного осветителя жесткость рукава достаточна, чтобы придавать рукаву нужную форму и сохранять ее под действием собственного веса.
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Интегральный коэффициент пропускания жгута 0,4, Масса, не более 0,8 кг, Длина жгута 0,6 м, Толщина жгута 15 мм
Страна производитель
Китай
Волоконный осветитель предназначен для освещения поля зрения стереомикроскопа «холодным» светом, передаваемым от галогенной лампы осветительного блока через гибкий светопроводящий жгут. Волоконный осветитель двойной представляет собой два многожильных стеклянных волновода, размещенных в гибких металлическоих рукавах. У двойного осветителя жесткость рукава достаточна, чтобы придавать рукаву нужную форму и сохранять ее под действием собственного веса.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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