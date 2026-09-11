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Характеристики
Тип товара
Комплект аксессуаров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 482582
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в комплекте: моторный привод оси склонения, моторный привод оси прямого восхождения, контроллер электропривода, крепление для трубы телескопа, ручки для монтировки, лоток для аксессуаров, пульт управления SynScan, кабель RS-232, кабель питания, соединительный кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х59х33
Вес, кг.
25
Описание товара Комплект Sky-Watcher для модернизации телескопа Dob 8" (SynScan GOTO)
Хотите сэкономить время при поиске астрономических объектовx Тогда вам нужен комплект Sky-Watcher для адаптации телескопа к системе SynScan GOTO! Данная модель подходит к классическим и складным рефлекторам Ньютона с апертурой 200 мм. В базе данных SynScan содержатся координаты 42 000 астрономических объектов – для начала наблюдений можно выбрать любой из них. Система автонаведения SynScan GOTO обеспечивает быстрое и точное наведение на объекты, а значит, вы сможете проводить больше времени, наблюдая за небесными телами. Управлять монтировкой при помощи пульта очень просто, так что комплект будет полезен и опытным, и начинающим астрономам.
в комплекте: моторный привод оси склонения, моторный привод оси прямого восхождения, контроллер электропривода, крепление для трубы телескопа, ручки для монтировки, лоток для аксессуаров, пульт управления SynScan, кабель RS-232, кабель питания, соединительный кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите сэкономить время при поиске астрономических объектовx Тогда вам нужен комплект Sky-Watcher для адаптации телескопа к системе SynScan GOTO! Данная модель подходит к классическим и складным рефлекторам Ньютона с апертурой 200 мм. В базе данных SynScan содержатся координаты 42 000 астрономических объектов – для начала наблюдений можно выбрать любой из них. Система автонаведения SynScan GOTO обеспечивает быстрое и точное наведение на объекты, а значит, вы сможете проводить больше времени, наблюдая за небесными телами. Управлять монтировкой при помощи пульта очень просто, так что комплект будет полезен и опытным, и начинающим астрономам.
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