Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 25 мм, 1,25"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 233989
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
резиновый наглазник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х4
Вес, г.
90
Описание товара Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 25 мм, 1,25"
Окуляр Sky-Watcher Super Pl?ssl 25 мм ориентирован на обзорные наблюдения объектов дальнего космоса на малой кратности. Он хорошо проявляет себя при исследовании туманностей, звездных скоплений, ярких галактик. Благодаря высококачественной оптике вы всегда будете видеть максимально четкое и ясное изображение по всему полю зрения. Оптическая схема не вносит в картинку никаких искажений. Посадочный диаметр окуляра составляет 1.25 дюйм. Это позволяет устанавливать его на большинство современных телескопов любых марок.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Окуляр Sky-Watcher Super Pl?ssl 25 мм ориентирован на обзорные наблюдения объектов дальнего космоса на малой кратности. Он хорошо проявляет себя при исследовании туманностей, звездных скоплений, ярких галактик. Благодаря высококачественной оптике вы всегда будете видеть максимально четкое и ясное изображение по всему полю зрения. Оптическая схема не вносит в картинку никаких искажений. Посадочный диаметр окуляра составляет 1.25 дюйм. Это позволяет устанавливать его на большинство современных телескопов любых марок.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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