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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308437
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для получения хорошего эффекта темного поля следует применять объекты с толщиной предметного стекла не более 1,2 мм и толщиной покровного стекла не более 0,17 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, г.
300
Описание товара Конденсор темного поля А 1,36 (МИ для Микромед 3 ЛЮМ LED)
Конденсор темного поля (далее КТП) предназначен для освещения малоконтрастных объектов при работе на микроскопе Микромед 3 ЛЮМ LED, используется при работе по методу темного поля. Освещение по методу «темного поля» применяется при исследовании неокрашенных прозрачных слабо поглощающих объектов невидимых при наблюдении по методу светлого поля. Метод темного поля основан на эффекте, который достигается освещением объекта полым конусом света, внутренняя апертура которого должна превосходить числовую апертуру применяемого объектива. Таким образом, ни один прямой луч не попадает в объектив: при отсутствии объекта поле зрения микроскопа будет темным, а при его наличии — контрастный светлый объект будет виден на темном фоне в отраженном или рассеянном (диффузно отраженном) свете.
для получения хорошего эффекта темного поля следует применять объекты с толщиной предметного стекла не более 1,2 мм и толщиной покровного стекла не более 0,17 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Конденсор темного поля (далее КТП) предназначен для освещения малоконтрастных объектов при работе на микроскопе Микромед 3 ЛЮМ LED, используется при работе по методу темного поля. Освещение по методу «темного поля» применяется при исследовании неокрашенных прозрачных слабо поглощающих объектов невидимых при наблюдении по методу светлого поля. Метод темного поля основан на эффекте, который достигается освещением объекта полым конусом света, внутренняя апертура которого должна превосходить числовую апертуру применяемого объектива. Таким образом, ни один прямой луч не попадает в объектив: при отсутствии объекта поле зрения микроскопа будет темным, а при его наличии — контрастный светлый объект будет виден на темном фоне в отраженном или рассеянном (диффузно отраженном) свете.
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