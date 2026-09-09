Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65Л план. беск/0,17 для Микромед 3 ЛЮМ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив для микроскопа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264020
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Объектив для микроскопа
Особенности
Совместим с Микромед 3 ЛЮМ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
125
Описание товара Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65Л план. беск/0,17 для Микромед 3 ЛЮМ
Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65Л с длиной тубуса бесконечность с увеличением 40 крат.
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Бренд
Тип товара
Объектив для микроскопа
Особенности
Совместим с Микромед 3 ЛЮМ
Страна производитель
Китай
Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65Л с длиной тубуса бесконечность с увеличением 40 крат.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Объектив для микроскопа Микромед 40х/0,65Л план. беск/0,17 для Микромед 3 ЛЮМ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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