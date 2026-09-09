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Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS

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Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 1
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Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 3
Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 4
Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 5
Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 6
Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 7
Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 8
Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
  • Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 3
  • Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 4
  • Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221280
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Особенности
совместима с Mac OS, Linux, Windows
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
570

Описание товара Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS

Цифровая камера Levenhuk T800 PLUS – «старшая» и самая мощная модель серии Levenhuk T PLUS. Это 8-мегапиксельная камера, которая позволяет получать снимки с разрешением до 3264x2448 пикселей. Вы сможете рассматривать ночное небо и крупные астрономические объекты с невероятной детализацией. Камера позволяет фотографировать планеты, Луну, туманности и звездные скопления. С ее помощью вы сможете снять увлекательный видеоролик о космосе или провести онлайн-трансляцию своих наблюдений. Камера работает с любыми телескопами любых производителей. Установить ее можно только в фокусер 1,25, адаптер включен в комплект поставки. Камера работает при подключенном компьютере, для подсоединения используется стандартный USB-кабель. Она не требует источника питания и подзаряжается напрямую от компьютера. Для работы с камерой используется специальное программное обеспечение (диск в комплекте). Оно позволяет обрабатывать кадры: изменять размер, регулировать яркость и контрастность, сохранять снимки и видеоролики на диск.

Отзывы о товаре Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Камера цифровая
Особенности
совместима с Mac OS, Linux, Windows
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровая камера Levenhuk T800 PLUS – «старшая» и самая мощная модель серии Levenhuk T PLUS. Это 8-мегапиксельная камера, которая позволяет получать снимки с разрешением до 3264x2448 пикселей. Вы сможете рассматривать ночное небо и крупные астрономические объекты с невероятной детализацией. Камера позволяет фотографировать планеты, Луну, туманности и звездные скопления. С ее помощью вы сможете снять увлекательный видеоролик о космосе или провести онлайн-трансляцию своих наблюдений. Камера работает с любыми телескопами любых производителей. Установить ее можно только в фокусер 1,25, адаптер включен в комплект поставки. Камера работает при подключенном компьютере, для подсоединения используется стандартный USB-кабель. Она не требует источника питания и подзаряжается напрямую от компьютера. Для работы с камерой используется специальное программное обеспечение (диск в комплекте). Оно позволяет обрабатывать кадры: изменять размер, регулировать яркость и контрастность, сохранять снимки и видеоролики на диск.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера цифровая Levenhuk T800 PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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