Видеоокуляр ToupCam UA1000CA
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Характеристики
Описание товара Видеоокуляр ToupCam UA1000CA
Видеоокуляр ToupCam UA1000CA – цифровая CMOS (КМОП) камера на базе сенсора Aptina MT9J003(C) (формат 1/2.3) с разрешением 3584x2748 пикселей (скорость передачи данных составляет 3, 3 кадров в секунду). При разрешении 1792x1374 - 11 кадра в секунду, при разрешении 896x684 - 38 кадров в секунду.. Внешний преданный бортовой буфер добавлен для того чтобы достигнуть максимальной производительности USB2.0. Рекомендуется для совместной работы с микроскопами серии Микромед 3, Микромед МЕТ, Микромед полар 1, полар 2 и полар 3, Микромед И.. Используется для вывода изображения исследуемого на микроскопе объекта на экран компьютера.. Благодаря адаптерам, которые входят в комплект камеры, данную камеру можно использовать со всеми микроскопами Микромед. Окулярный адаптер 0, 5х имеет посадочный диаметр 23, 2 мм. Он может быть снят. Крепление самой камеры стандартное - C-Mount, поэтому с ней будут совместимы любые другие адаптеры, имеющие крепление аналогичного стандарта, например адаптер 0, 37 и 0, 75. В комплект входят переходники для работы с микроскопами с посадочными диаметрами 30 мм и 30.5 мм. Комплектация камеры включает программное обеспечение ToupView на компакт-диске и обеспечивает возможность установки ПО на большинство компьютеров. Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, проводить измерения, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов изображений, так и их последовательности в виде видеофайлов.
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