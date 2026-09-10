Штатив универсальный Микромед TD-2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 354156
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Особенности
Габаритные размеры: 750х500х260 мм / Масса, не более 15 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х42х23
Вес, кг.
16.7
Описание товара Штатив универсальный Микромед TD-2
Универсальный штатив TD-2 с пятью степенями свободы. Штатив обеспечивает возможность перемещения оптической головки в горизонтальном направлении до 320 мм и вертикальном направлении до 300 мм. Так же возможность изменять угол наклона оптической головки до 45 градусов. Оптическая головка бинокулярная MC-2-ZOOM вар. 1 или тринокулярная MC-2-ZOOM вар. 2 устанавливаются в кольцо кронштейна.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штатив
Особенности
Габаритные размеры: 750х500х260 мм / Масса, не более 15 кг
Страна производитель
Китай
Универсальный штатив TD-2 с пятью степенями свободы. Штатив обеспечивает возможность перемещения оптической головки в горизонтальном направлении до 320 мм и вертикальном направлении до 300 мм. Так же возможность изменять угол наклона оптической головки до 45 градусов. Оптическая головка бинокулярная MC-2-ZOOM вар. 1 или тринокулярная MC-2-ZOOM вар. 2 устанавливаются в кольцо кронштейна.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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