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Устройство для простой поляризации Микромед 22178 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Устройство для простой поляризации Микромед 22178

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Устройство для простой поляризации Микромед 22178 - фото 1
Устройство для простой поляризации Микромед 22178 - фото 2
Устройство для простой поляризации Микромед 22178 - фото 3
Устройство для простой поляризации Микромед 22178 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Устройство для простой поляризации Микромед 22178 - фото 1
  • Устройство для простой поляризации Микромед 22178 - фото 2
  • Устройство для простой поляризации Микромед 22178 - фото 3
  • Устройство для простой поляризации Микромед 22178 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391517
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
устанавливается на коллектор микроскопа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Устройство для простой поляризации Микромед 22178

Поляризатор устанавливается на коллектор микроскопа. Анализатор устанавливается в специальный слот визуальной насадки

Отзывы о товаре Устройство для простой поляризации Микромед 22178




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
устанавливается на коллектор микроскопа
Страна производитель
Китай
Описание
Поляризатор устанавливается на коллектор микроскопа. Анализатор устанавливается в специальный слот визуальной насадки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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