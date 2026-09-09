Осветительный блок Микромед HL-150
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветительный блок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 290674
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х25х19
Вес, кг.
3.4
Описание товара Осветительный блок Микромед HL-150
Осветительный блок Микромед HL-150 служит источником света для подсветки предметного стола стерео-микроскопа через волоконно-оптические жгуты. Осветительный блок состоит из корпуса с кожухом, в котором находятся понижающий трансформатор, корпус с лампой накаливания (150 Вт, напряжением 24 В) и теплофильтром, а также электронный блок управления мощностью излучения лампы накаливания и вентилятор.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Осветительный блок Микромед HL-150 служит источником света для подсветки предметного стола стерео-микроскопа через волоконно-оптические жгуты. Осветительный блок состоит из корпуса с кожухом, в котором находятся понижающий трансформатор, корпус с лампой накаливания (150 Вт, напряжением 24 В) и теплофильтром, а также электронный блок управления мощностью излучения лампы накаливания и вентилятор.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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