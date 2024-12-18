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Кронштейн для проектора Buro PR07-W белый макс.12кг потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Buro PR07-W белый макс.12кг потолочный поворот и наклон

2 Отзывы
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Кронштейн для проектора Buro PR07-W белый макс.12кг потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323139
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для проектора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.5

Описание товара Кронштейн для проектора Buro PR07-W белый макс.12кг потолочный поворот и наклон

Практичный кронштейн для проектора Buro PR07 выполнен из высококачественных материалов, а профессиональная сборка и защита от механических повреждений обеспечивают долгий срок службы. С помощью потолочного кронштейна размещение проектора будет безопасным и простым. Регулировка поворота и наклона позволяет настроить проецирование изображения. Максимальный вес оборудования до 12 кг.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Buro PR07-W белый макс.12кг потолочный поворот и наклон

Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
Классный подвес, можно приспособить под любой проектор, качественный и недорогой!
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный кронштейн, знаю о чем пишу. крепкий, надежный и лёгкий в настройке



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для проектора
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный кронштейн для проектора Buro PR07 выполнен из высококачественных материалов, а профессиональная сборка и защита от механических повреждений обеспечивают долгий срок службы. С помощью потолочного кронштейна размещение проектора будет безопасным и простым. Регулировка поворота и наклона позволяет настроить проецирование изображения. Максимальный вес оборудования до 12 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
Классный подвес, можно приспособить под любой проектор, качественный и недорогой!
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный кронштейн, знаю о чем пишу. крепкий, надежный и лёгкий в настройке


Кронштейн для проектора Buro PR07-W белый макс.12кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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