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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон

12 Отзывы
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 890 руб.  3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323248
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.7

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон

Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 235-310 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
классный кронштейн, мощный, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Ксения Г.

Достоинства:


Комментарий:
все целое.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое, крепкое, установка простая и надёжная
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в целом доволен покупкой. универсальный. надежный. минус-не фиксируется жестко в нужном положении. когда закрываешь шторку, он поворачивается.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Galina B.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крепкий, качественный и универсальный, самое главное не громоздкий как его аналоги, очень хотелось минимализма - супер \nРЕКОМЕНДУЮ!!!
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Загребин Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн полностью оправдал все ожидания за его стоимость, все есть в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Ксения Л.

Достоинства:


Комментарий:
Классный , крепкий , железнюЧИЙ
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличное решение. Весь крепеж идет в комплекте, в том числе для крепления кронштейна к стене. Предусмотрены комплектные болты М4 и М6 разной длины для крепления паука к проектору (мне не подошли, требовались М5). Масса проектора с блоком питания 4 кг. Выглядит надежно.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Прочный. Порадовала возможность спрятать кабели в корпус кронштейна
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипковат, в точной настройке сложен
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Анжела К.

Достоинства:


Комментарий:
Есть кронштейны других фирм, этот понравился больше всех: не люфтит, крепкий, при этом выглядит аккуратно.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо всё получила.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 235-310 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
классный кронштейн, мощный, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Ксения Г.

Достоинства:


Комментарий:
все целое.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое, крепкое, установка простая и надёжная
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в целом доволен покупкой. универсальный. надежный. минус-не фиксируется жестко в нужном положении. когда закрываешь шторку, он поворачивается.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Galina B.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крепкий, качественный и универсальный, самое главное не громоздкий как его аналоги, очень хотелось минимализма - супер \nРЕКОМЕНДУЮ!!!
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Загребин Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн полностью оправдал все ожидания за его стоимость, все есть в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Ксения Л.

Достоинства:


Комментарий:
Классный , крепкий , железнюЧИЙ
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличное решение. Весь крепеж идет в комплекте, в том числе для крепления кронштейна к стене. Предусмотрены комплектные болты М4 и М6 разной длины для крепления паука к проектору (мне не подошли, требовались М5). Масса проектора с блоком питания 4 кг. Выглядит надежно.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Прочный. Порадовала возможность спрятать кабели в корпус кронштейна
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипковат, в точной настройке сложен
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Анжела К.

Достоинства:


Комментарий:
Есть кронштейны других фирм, этот понравился больше всех: не люфтит, крепкий, при этом выглядит аккуратно.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо всё получила.


Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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