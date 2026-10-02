Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 670 руб. 2 670 руб.
В наличии
Код товара: 323264
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 670 руб. -37%
2 670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Максимальный вес проектора
21
Регулировка
высота, вращение
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.5
Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон
Кронштейн для проектора Cactus черный, 21 кг, потолочный, поворот и наклон CS-VM-PR05M-BK с возможностью быстрого снятия, имеет установочные отверстия 18-32 см. Выдвижная штанга сделана из алюминия, остальные части кронштейна из стали. Инструменты в комплекте.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 640 руб. 2 490 руб.410 руб. в СплитКронштейн для проектора Buro PR05-W белый макс.13.6кг потолочный...
-
В наличииЦена 1 950 руб. 2 990 руб.488 руб. в СплитКронштейн для проектора Wize WPA-S макс. 12кг серебристый
-
В наличииЦена 1 970 руб. 3 110 руб.493 руб. в СплитКронштейн для проектора Onkron K5A (макс.10кг) белый
-
В наличииЦена 1 980 руб. 3 600 руб.495 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-AL серебристый макс.2...
-
В наличииЦена 2 020 руб. 2 100 руб.505 руб. в СплитКронштейн для проектора Buro PR05-B черный макс.13.6кг потолочны...
-
В наличииЦена 2 050 руб. 4 690 руб.513 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-BK черный макс.23кг н...
-
В наличииЦена 2 110 руб. 2 720 руб.528 руб. в СплитКронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный
-
В наличииЦена 2 140 руб. 3 370 руб.535 руб. в СплитКронштейн для проектора Holder PR-104-W белый макс.20кг потолочн...
-
В наличииЦена 2 230 руб. 3 790 руб.558 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг н...
-
В наличииЦена 2 260 руб. 3 290 руб.565 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.2...
-
В наличииЦена 2 300 руб. 3 080 руб.575 руб. в СплитКронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степ...
-
В наличииЦена 2 390 руб. 2 930 руб.598 руб. в СплитКронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-300 серый макс.10кг пот...
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Максимальный вес проектора
21
Регулировка
высота, вращение
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кронштейн для проектора Cactus черный, 21 кг, потолочный, поворот и наклон CS-VM-PR05M-BK с возможностью быстрого снятия, имеет установочные отверстия 18-32 см. Выдвижная штанга сделана из алюминия, остальные части кронштейна из стали. Инструменты в комплекте.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон