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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон

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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 670 руб.  2 670 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон
1 670 руб. -37%
2 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн
Максимальный вес проектора
21
Регулировка
высота, вращение
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон

Кронштейн для проектора Cactus черный, 21 кг, потолочный, поворот и наклон CS-VM-PR05M-BK с возможностью быстрого снятия, имеет установочные отверстия 18-32 см. Выдвижная штанга сделана из алюминия, остальные части кронштейна из стали. Инструменты в комплекте.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн
Максимальный вес проектора
21
Регулировка
высота, вращение
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для проектора Cactus черный, 21 кг, потолочный, поворот и наклон CS-VM-PR05M-BK с возможностью быстрого снятия, имеет установочные отверстия 18-32 см. Выдвижная штанга сделана из алюминия, остальные части кронштейна из стали. Инструменты в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-BK черный макс.21кг настенный и потолочный поворот и наклон - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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