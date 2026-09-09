Описание товара Игра для ПК THE CREW 2 Season Pass [UB_4342] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры THE CREW 2.

Season Pass предоставляет доступ к новому транспорту, эксклюзивному контенту и многому другому.

The Crew® 2 - новая игра знаменитой серии The Crew® – позволит вам ощутить истинный дух мотоспорта в лучших американских традициях и исследовать поражающий воображение открытый игровой мир. Добро пожаловать в Мотонацию – прекрасную, огромную, словно созданную для мотоспорта страну, где вам не придется скучать. Открытый мир – все штаты Америки – в вашем распоряжении. По всей стране стритрейсеры и профессиональные гонщики, мотокроссеры и фристайлисты собираются вместе и соревнуются в различных дисциплинах. Присоединитесь к их зрелищным соревнованиям и покажите, на что вы способны, управляя различными видами автомобилей, мотоциклов, катеров и самолетов. Жаждете полной свободы в путешествии по просторам США? Впервые в игре станет возможным мгновенное переключение между любимыми наземными, водными и воздушными видами транспорта. Наслаждайтесь скоростью так, как вам нравится! Записывайте свои лучшие моменты, чтобы поделиться ими. The Crew 2 – это ваш шанс продемонстрировать талант гонщика и стать величайшим чемпионом в истории мотоспорта.

© 2017 Ubisoft Entertainment. Все права защищены. The Crew, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знаками компании Ubisoft Entertainment в США и/или других странах.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6100 @ 3.3 GHz or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD HD 7870 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Дополнительно Используется BattleEye

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.