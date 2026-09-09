Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «От заката до Каса-Бонита» - [UB_4133] (электронный ключ)

Описание

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры South Park: The Fractured but Whole.

Сестра Мистериона попала в беду! Она связалась с детьми-вампирами из Южного Парка, а те собираются превратить ее в одну из них. Все вампирское племя собралось в любимом ресторанчике Картмана «Каса-Бонита», чтобы отпраздновать это грандиозное событие.

НОВАЯ ИСТОРИЯ: исследуй новые территории и сражайся с новыми врагами в очередном приключении от Трея Паркера и Мэтта Стоуна. НОВЫЙ ДРУГ: кто лучше всех знает, как драться с вампирятами, как не гот? Генриетта Бигль и ее мистические силы помогут тебе одержать победу. НОВЫЙ КЛАСС: чтобы победить тьму, нужно самому стать ее частью. Используй ультимативную способность и другие возможности нового класса «Дитя Теней» с умом!

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 20 ГБ

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.