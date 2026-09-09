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Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A

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Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A - фото 1
Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
  • Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A - фото 1
  • Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294720
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.4
Производство
Китай
Ширина, см
45.3
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х58х20
Вес, кг.
19

Описание товара Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A

Класс защиты IP20. Защита от короткого замыкания. Защита от высоковольтных импульсов. Фильтрация помех. Защита от перегрузки. Защита от перегрева. Защита от понижения напряжения. Защита от повышения напряжения. Защита цепи нагрузки. Защита входной цепи. Защита от переразряда батареи. Защита телефонной линии/коммуникационной сети.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.4
Производство
Китай
Ширина, см
45.3
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Класс защиты IP20. Защита от короткого замыкания. Защита от высоковольтных импульсов. Фильтрация помех. Защита от перегрузки. Защита от перегрева. Защита от понижения напряжения. Защита от повышения напряжения. Защита цепи нагрузки. Защита входной цепи. Защита от переразряда батареи. Защита телефонной линии/коммуникационной сети.


Теги товара: 12в
Самовывоз
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Отзывы


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