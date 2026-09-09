Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294720
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.4
Производство
Китай
Ширина, см
45.3
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х58х20
Вес, кг.
19
Описание товара Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A
Класс защиты IP20. Защита от короткого замыкания. Защита от высоковольтных импульсов. Фильтрация помех. Защита от перегрузки. Защита от перегрева. Защита от понижения напряжения. Защита от повышения напряжения. Защита цепи нагрузки. Защита входной цепи. Защита от переразряда батареи. Защита телефонной линии/коммуникационной сети.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.4
Производство
Китай
Ширина, см
45.3
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Класс защиты IP20. Защита от короткого замыкания. Защита от высоковольтных импульсов. Фильтрация помех. Защита от перегрузки. Защита от перегрева. Защита от понижения напряжения. Защита от повышения напряжения. Защита цепи нагрузки. Защита входной цепи. Защита от переразряда батареи. Защита телефонной линии/коммуникационной сети.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Powercom SRT-24V for SRT-1000A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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