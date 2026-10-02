Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1217
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644602
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.7
Производство
Китай
Ширина, см
7.6
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х13
Вес, кг.
5
Описание товара Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1217
Security Force SF 1217 — необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 12В и емкостью 17Ач. Торговый бренд Security Force объединяет модели АКБ, оптимизированные для энергообеспечения охранных и пожарных сигнализаций. SF 1217 купить также можно для обеспечения резервного и автономного питания осветительных и измерительных приборов, кассовых аппаратов, систем видеонаблюдения и контроля.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.7
Производство
Китай
Ширина, см
7.6
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
17
Страна производитель
Китай
Security Force SF 1217 — необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 12В и емкостью 17Ач. Торговый бренд Security Force объединяет модели АКБ, оптимизированные для энергообеспечения охранных и пожарных сигнализаций. SF 1217 купить также можно для обеспечения резервного и автономного питания осветительных и измерительных приборов, кассовых аппаратов, систем видеонаблюдения и контроля.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1217 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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