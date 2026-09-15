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Батарея для ИБП Ventura HR 1251W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Ventura HR 1251W

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Батарея для ИБП Ventura HR 1251W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
2 560 руб.  4 750 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644621
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея для ИБП Ventura HR 1251W
2 560 руб. -46%
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ventura
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х13
Вес, кг.
3.8

Описание товара Батарея для ИБП Ventura HR 1251W

Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura серии HR изготавливаются по технологии AGM (технология AGM - аккумуляторы с жидким электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор). Применяемые клапаны избыточного давления поддерживают внутри корпуса необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (рекомбинация - взаимодействие высвобождающихся при заряде кислорода и водорода с образованием молекул воды). Коэффициент рекомбинации аккумуляторов серии HR составляет более 99%, что исключает потери воды в процессе заряда. В связи с этим аккумуляторы не требуют долива дистиллированной воды и измерения плотности электролита на протяжении всего срока эксплуатации.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ventura HR 1251W




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Характеристики
Бренд
Ventura
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura серии HR изготавливаются по технологии AGM (технология AGM - аккумуляторы с жидким электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор). Применяемые клапаны избыточного давления поддерживают внутри корпуса необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (рекомбинация - взаимодействие высвобождающихся при заряде кислорода и водорода с образованием молекул воды). Коэффициент рекомбинации аккумуляторов серии HR составляет более 99%, что исключает потери воды в процессе заряда. В связи с этим аккумуляторы не требуют долива дистиллированной воды и измерения плотности электролита на протяжении всего срока эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ventura HR 1251W - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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