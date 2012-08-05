Батарея для ИБП BB Battery HR 5.8-12
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292649
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х13
Вес, кг.
1.94
Описание товара Батарея для ИБП BB Battery HR 5.8-12
Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM, Герметизированные с абсорбированным электролитом, Долив воды не требуется, Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц, Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном, положении (установка на крышку не допускается).
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5.8
Страна производитель
Китай
Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM, Герметизированные с абсорбированным электролитом, Долив воды не требуется, Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц, Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном, положении (установка на крышку не допускается).
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП BB Battery HR 5.8-12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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