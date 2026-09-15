Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 1209L 12В 9.2Ач
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
9.2
Клеммы
F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
В наличии
Код товара: 568032
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 420 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
9.2
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
2.65
Описание товара Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 1209L 12В 9.2Ач
Аккумулятор PROMETHEUS ENERGY PE 1209L подходит для источников бесперебойного питания. С напряжением 12 В и ёмкостью 9.2 Ач он создаёт условия для стабильного питания при отключениях электричества. Прочный корпус из ABS упрощает установку в разных устройствах.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
9.2
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Аккумулятор PROMETHEUS ENERGY PE 1209L подходит для источников бесперебойного питания. С напряжением 12 В и ёмкостью 9.2 Ач он создаёт условия для стабильного питания при отключениях электричества. Прочный корпус из ABS упрощает установку в разных устройствах.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 1209L 12В 9.2Ач - купить по цене 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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