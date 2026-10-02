Батарея для ИБП LFA FB12-12
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП LFA FB12-12
Аккумуляторная батарея LFA FB12-12 + A-LFA необслуживаемая (выполненная по AGM–технологии) общего применения, имеет небольшие массогабаритные показатели, способна работать в циклическом режиме, герметизирована, работоспособна в любом положении, безопасна в эксплуатации, имеет низкий уровень саморазряда, высоконадежна. Предназначена для обеспечения резервным питанием системы охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Параметры аккумулятора: Клеммы – F1 (FASTON 4.75 мм) Внутреннее сопротивление – 15 мОм Максимальный ток заряда – 3.6 A Материал корпуса – ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) Диапазон рабочих температур – разряд: -40?С ~ 60?С, заряд: -20?С ~ 60?С, хранение: -40?С ~ 60?С
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DT-12032
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 1205 12В 5Ач
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon IP12-7 12Вт 7Ач для Ippon
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 1205L 12В 5Ач
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1207
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate Special EXS1290 (ES252438RUS)
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-21W
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM-12022
-
В наличииЦена 1 780 руб. 2 880 руб.445 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056)
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 6-12
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач
Отзывы о товаре Батарея для ИБП LFA FB12-12