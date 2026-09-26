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Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055)

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Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2, T2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055)
1 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2, T2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х14
Вес, кг.
1.64

Описание товара Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055)

Аккумуляторная батарея для ИБП Ippon IP12-5 представляет собой устройство, срок службы которого составляет до 5 лет. Прибор гарантирует обеспечение бесперебойной работы охранных систем и промышленных объектов. При изготовлении корпуса Ippon IP12-5 производитель отдал предпочтение прочному и качественному пластику – материалу, который надежно защищает внутренние элементы от внешних агрессивных воздействий. Дополнительным плюсом аккумуляторной батареи является широкий диапазон температур хранения – от -15 до 40 градусов.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2, T2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Ippon IP12-5 представляет собой устройство, срок службы которого составляет до 5 лет. Прибор гарантирует обеспечение бесперебойной работы охранных систем и промышленных объектов. При изготовлении корпуса Ippon IP12-5 производитель отдал предпочтение прочному и качественному пластику – материалу, который надежно защищает внутренние элементы от внешних агрессивных воздействий. Дополнительным плюсом аккумуляторной батареи является широкий диапазон температур хранения – от -15 до 40 градусов.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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