Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2, T2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
В наличии
Код товара: 644592
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 340 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2, T2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х14
Вес, кг.
1.64
Описание товара Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055)
Аккумуляторная батарея для ИБП Ippon IP12-5 представляет собой устройство, срок службы которого составляет до 5 лет. Прибор гарантирует обеспечение бесперебойной работы охранных систем и промышленных объектов. При изготовлении корпуса Ippon IP12-5 производитель отдал предпочтение прочному и качественному пластику – материалу, который надежно защищает внутренние элементы от внешних агрессивных воздействий. Дополнительным плюсом аккумуляторной батареи является широкий диапазон температур хранения – от -15 до 40 градусов.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DT 1207 12В 7Ач
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate DTM 12072 (EX285952RUS)
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 6-7.2
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate GP12075/EXG1275 (EP234538RUS)
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate GP1272 (EX282964RUS)
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитБатарея для ИБП Sven SV1270 (SV-0222007)
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1205 12В 5Ач
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитБатарея для ИБП Sven SV1272 (SV-012335)
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 6-9
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1207
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-21W
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2, T2
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная батарея для ИБП Ippon IP12-5 представляет собой устройство, срок службы которого составляет до 5 лет. Прибор гарантирует обеспечение бесперебойной работы охранных систем и промышленных объектов. При изготовлении корпуса Ippon IP12-5 производитель отдал предпочтение прочному и качественному пластику – материалу, который надежно защищает внутренние элементы от внешних агрессивных воздействий. Дополнительным плюсом аккумуляторной батареи является широкий диапазон температур хранения – от -15 до 40 градусов.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055)