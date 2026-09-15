Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
В наличии
Код товара: 521392
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.96
Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч
Аккумулятор CSB UPS122406 F2 подходит для источников бесперебойного питания с напряжением 12 В. Прочный корпус из износостойкого полипропилена создаёт условия для длительной эксплуатации и удобства установки в ограниченном пространстве. Этот аккумулятор используют в различных устройствах общего назначения, требующих стабильного питания.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-21W
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS)
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate HR 12-12 (EX282968RUS)
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS)
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-5.8
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS)
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate HRL 12-9 (EX285659RUS)
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1209
-
В наличииЦена 2 010 руб. 2 210 руб.503 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate ES255176 12В 12Ач
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-7.2
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Аккумулятор CSB UPS122406 F2 подходит для источников бесперебойного питания с напряжением 12 В. Прочный корпус из износостойкого полипропилена создаёт условия для длительной эксплуатации и удобства установки в ограниченном пространстве. Этот аккумулятор используют в различных устройствах общего назначения, требующих стабильного питания.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Купить Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - по цене 1820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч