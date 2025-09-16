Батарея для ИБП Delta DTM 1207
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 411776
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х6
Вес, кг.
2.36
Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 1207
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1207 напряжением 12В и емкостью 7Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим).
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1207 напряжением 12В и емкостью 7Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим).
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришёл в целостности и сохранности. Клеммы подключения F2 (6.35mm). Дата производства 1Y03GBT - 03.25. Напряжение 12.84v.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли почти полностью заряженными, APC SUA750 аккумы принял. Посмотрим, сколько проживут)
Достоинства:
Комментарий:
взвесил - 2300 грамм, поставил в APC вместо фирменного проработавшего 13лет, тот также 2300 весит. Надеюсь долго проработает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор с F2 клеммами по разумной цене. Купил три штуки для ИБП. Все три работают хорошо. Посмотрим на сколько их хватит.
Достоинства:
Комментарий:
В качестве АКБ для ИБП лучший вариант по соотношению цена-качество.
Достоинства:
Комментарий:
Поставила на ибп ippon - подошёл. 100% заряд, при отключении 220 работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
В APC Back-UPS 650 встал как родной. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
время покажет,поставил в бесперебойник для компа и вай фая
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор годный. Предыдущего, точно такого же, хватило ровно на три года, после чего полностью выработал ресурс в источнике бесперебойного питания.
Достоинства:
Комментарий:
на вид качественные, поставил в ИБП проверим при первом отключении, но думаю всё будет ок.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аккумулятор , ёмкость в норме, 7540 миллиампер при разрядке до 10.5 вольт.
Достоинства:
Комментарий:
АКБ понравилась,пришла вовремя,заряжена до 13,3в.Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Установил в блок бесперебойного питания ,все хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
акум робит отлично держит свой заряд брал для эхалота
Достоинства:
Комментарий:
отличный аккумулятор, взял для работы с насосом Браво
Достоинства:
Комментарий:
дата производства 11.2024, упаковка хорошая, заряд 12,77в, качество определит время...
Достоинства:
Комментарий:
Акум отличный, заряжен. Посмотрю как покажет себя, надеюсь будет всё. Брал для эхолота.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя в хорошей упаковке. Заряжен, напряжение 12,6 Воли.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная батарея для ИБП. По соотношению цена-качество сейчас одна из самых хороших. Покупал несколько раз, первые батареи уже работаю порядка трёх лет. Однозначно рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. Дата изготовления Сентябрь 2024 года. Уж сколько проработает в бесперебойнике для сервера в дежурном режиме - ни кому не известно.
Достоинства:
Комментарий:
всё просто-батарейка как батарейка. предыдущая отработала более 5-ти лет непрерывно.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит оригинальным. Поставил в ИБП, всё работает.
Батарея для ИБП Delta DTM 1207 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM 1207
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришёл в целостности и сохранности. Клеммы подключения F2 (6.35mm). Дата производства 1Y03GBT - 03.25. Напряжение 12.84v.
Достоинства:
Комментарий:
Пришли почти полностью заряженными, APC SUA750 аккумы принял. Посмотрим, сколько проживут)
Достоинства:
Комментарий:
взвесил - 2300 грамм, поставил в APC вместо фирменного проработавшего 13лет, тот также 2300 весит. Надеюсь долго проработает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор с F2 клеммами по разумной цене. Купил три штуки для ИБП. Все три работают хорошо. Посмотрим на сколько их хватит.
Достоинства:
Комментарий:
В качестве АКБ для ИБП лучший вариант по соотношению цена-качество.
Достоинства:
Комментарий:
Поставила на ибп ippon - подошёл. 100% заряд, при отключении 220 работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
В APC Back-UPS 650 встал как родной. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
время покажет,поставил в бесперебойник для компа и вай фая
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор годный. Предыдущего, точно такого же, хватило ровно на три года, после чего полностью выработал ресурс в источнике бесперебойного питания.
Достоинства:
Комментарий:
на вид качественные, поставил в ИБП проверим при первом отключении, но думаю всё будет ок.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аккумулятор , ёмкость в норме, 7540 миллиампер при разрядке до 10.5 вольт.
Достоинства:
Комментарий:
АКБ понравилась,пришла вовремя,заряжена до 13,3в.Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Установил в блок бесперебойного питания ,все хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
акум робит отлично держит свой заряд брал для эхалота
Достоинства:
Комментарий:
отличный аккумулятор, взял для работы с насосом Браво
Достоинства:
Комментарий:
дата производства 11.2024, упаковка хорошая, заряд 12,77в, качество определит время...
Достоинства:
Комментарий:
Акум отличный, заряжен. Посмотрю как покажет себя, надеюсь будет всё. Брал для эхолота.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя в хорошей упаковке. Заряжен, напряжение 12,6 Воли.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная батарея для ИБП. По соотношению цена-качество сейчас одна из самых хороших. Покупал несколько раз, первые батареи уже работаю порядка трёх лет. Однозначно рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. Дата изготовления Сентябрь 2024 года. Уж сколько проработает в бесперебойнике для сервера в дежурном режиме - ни кому не известно.
Достоинства:
Комментарий:
всё просто-батарейка как батарейка. предыдущая отработала более 5-ти лет непрерывно.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит оригинальным. Поставил в ИБП, всё работает.