Батарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб.
В наличии
Код товара: 411767
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.75
Описание товара Батарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS)
Серия DTM является модернизированной серией DT, в которой в которой использованы утолщенные пластины из дополнительно очищенного свинца, за счет чего батареи серии DTM имеют повышенный срок службы и более высокую нагрузочную способность. Сфера применения: Системы пожарной сигнализации, Системы безопасности и контроля доступа, ИБП со средней нагрузкой, Медицинское оборудование, Электронные кассовые аппараты, Системы аварийного освещения, Геофизическое и геодезическое оборудование, Контрольное и измерительное оборудование.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-5.8
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS)
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1209
-
В наличииЦена 2 010 руб. 2 210 руб.503 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate ES255176 12В 12Ач
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS123607 F2 60 А·ч
-
В наличииЦена 2 170 руб. 3 170 руб.543 руб. в СплитБатарея для ИБП Ventura HR 1228W
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EX285953RUS)
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB GP672 7.2 А·ч
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитБатарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Серия DTM является модернизированной серией DT, в которой в которой использованы утолщенные пластины из дополнительно очищенного свинца, за счет чего батареи серии DTM имеют повышенный срок службы и более высокую нагрузочную способность. Сфера применения: Системы пожарной сигнализации, Системы безопасности и контроля доступа, ИБП со средней нагрузкой, Медицинское оборудование, Электронные кассовые аппараты, Системы аварийного освещения, Геофизическое и геодезическое оборудование, Контрольное и измерительное оборудование.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Купить Батарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS) - по цене 2000 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS)