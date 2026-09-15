Батарея для ИБП Delta HR 12-9
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
В наличии
Код товара: 558777
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 330 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
2.78
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-9
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-9 напряжением 12В и емкостью 9Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП). Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-9 напряжением 12В и емкостью 9Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП). Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Купить Батарея для ИБП Delta HR 12-9 - по цене 2330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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