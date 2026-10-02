Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012)
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Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%2 490 руб. 3 780 руб.
В наличии
Код товара: 294743
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 490 руб. -34%
3 780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
15х9х9
Вес, кг.
4.33
Описание товара Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012)
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи (АКБ) типа AGM – наиболее распространенный на сегодняшний день тип АКБ для резервного электропитания. Основные области применения: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, источники постоянного тока, системы автоматического управления. АКБ серии SVEN SV отличаются следующими характеристиками: пониженным током саморазряда, широким рабочим диапазоном температур, высоким КПД и качеством изготовления.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Финляндия
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи (АКБ) типа AGM – наиболее распространенный на сегодняшний день тип АКБ для резервного электропитания. Основные области применения: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, источники постоянного тока, системы автоматического управления. АКБ серии SVEN SV отличаются следующими характеристиками: пониженным током саморазряда, широким рабочим диапазоном температур, высоким КПД и качеством изготовления.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) – стоимость товара 2490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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