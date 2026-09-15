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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч

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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 521336
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х7
Вес, кг.
1.55

Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч

Аккумулятор для ИБП CSB GP1245 (12V16W) УТ-00000096 - выполнен по технологии AGM, предназначен для использования в источниках бесперебойного питания. Может эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. АКБ безопасен в эксплуатации, сохраняет полную работоспособность в любом положении.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1245 F2 (12V16W) 16 А·ч




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор для ИБП CSB GP1245 (12V16W) УТ-00000096 - выполнен по технологии AGM, предназначен для использования в источниках бесперебойного питания. Может эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. АКБ безопасен в эксплуатации, сохраняет полную работоспособность в любом положении.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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