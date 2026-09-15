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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч

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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 5
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 6
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Клеммы
F2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 5
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 6
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 521340
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч
2 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, кг.
2.23

Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч

Аккумулятор GPL1272 F2 FR для ИБП CSB УТ-00000101 предназначен для использования в источниках бесперебойного питания. Может эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Безопасен в эксплуатации, сохраняет полную работоспособность в любом положении.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор GPL1272 F2 FR для ИБП CSB УТ-00000101 предназначен для использования в источниках бесперебойного питания. Может эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Безопасен в эксплуатации, сохраняет полную работоспособность в любом положении.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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