Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Клеммы
F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 521340
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, кг.
2.23
Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч
Аккумулятор GPL1272 F2 FR для ИБП CSB УТ-00000101 предназначен для использования в источниках бесперебойного питания. Может эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Безопасен в эксплуатации, сохраняет полную работоспособность в любом положении.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Аккумулятор GPL1272 F2 FR для ИБП CSB УТ-00000101 предназначен для использования в источниках бесперебойного питания. Может эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Безопасен в эксплуатации, сохраняет полную работоспособность в любом положении.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Купить Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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