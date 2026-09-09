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Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)

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Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250921
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х25
Вес, кг.
2.18

Описание товара Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)

Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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