Батарея для ИБП Delta HR 12-12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 411778
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 980 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Ширина, см
9.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
4.03
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-12
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-12 напряжением 12В и емкостью 12Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП). Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272F2 12В 7.2 А·ч
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитБатарея для ИБП CSB UPS12460
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate GP12170 (EP160756RUS)
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитБатарея для ИБП BB Battery BP 5-12
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитБатарея для ИБП CSB HRL634W F2 FR 6В 34Ач
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитБатарея для ИБП BB Battery BC 7,2-12
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 1234 W 12В 9Ач
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate DT 1217 (EX285954RUS)
-
В наличииЦена 3 180 руб.795 руб. в СплитБатарея для ИБП BB Battery HR 5.8-12
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитАккумуляторная батарея Связь Инжиниринг HM-12-9
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Ширина, см
9.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-12 напряжением 12В и емкостью 12Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП). Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta HR 12-12 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-12