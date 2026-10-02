Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Delta HR 12-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Delta HR 12-12

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Delta HR 12-12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411778
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta HR 12-12
2 980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Ширина, см
9.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
4.03

Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-12

Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-12 напряжением 12В и емкостью 12Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП). Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-12




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Ширина, см
9.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Описание
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-12 напряжением 12В и емкостью 12Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП). Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta HR 12-12 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...