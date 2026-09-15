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Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5

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Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5 - фото 1
Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4.5
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5 - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5 - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5
3 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Производство
Вьетнам
Ширина, см
7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.9х0.7
Вес, кг.
1.72

Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5

Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR12-4.5 является полностью герметичным свинцово-кислотным устройством с системой рекомбинации газа (VRLA). Аккумулятор не требует долива воды при работе и считается необслуживаемым. Изготовленный по AGM-технологии, аккумулятор имеет много плюсов, один из которых – эргономичность. Ускорен процесс заряда, а саморазряд снижен до 3% в месяц. Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR12-4.5 имеет оптимальные габариты и вес в 1.72 кг, что делает ее легко переносимой. У нее также нет ограничений для перевозок по воздуху. Легированные кальцием свинцовые пластины – одна из конструктивных особенностей батареи, дающая ей дополнительные защитные свойства. Выделение газа исключено за счет рекомбинации, поэтому исключена возможность взрыва устройства. Эксплуатационный срок доходит до 5 лет при рабочем диапазоне температур от –10 °C и до +60 °C.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Производство
Вьетнам
Ширина, см
7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR12-4.5 является полностью герметичным свинцово-кислотным устройством с системой рекомбинации газа (VRLA). Аккумулятор не требует долива воды при работе и считается необслуживаемым. Изготовленный по AGM-технологии, аккумулятор имеет много плюсов, один из которых – эргономичность. Ускорен процесс заряда, а саморазряд снижен до 3% в месяц. Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR12-4.5 имеет оптимальные габариты и вес в 1.72 кг, что делает ее легко переносимой. У нее также нет ограничений для перевозок по воздуху. Легированные кальцием свинцовые пластины – одна из конструктивных особенностей батареи, дающая ей дополнительные защитные свойства. Выделение газа исключено за счет рекомбинации, поэтому исключена возможность взрыва устройства. Эксплуатационный срок доходит до 5 лет при рабочем диапазоне температур от –10 °C и до +60 °C.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5 - по цене 3540 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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