Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-4.5
Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR12-4.5 является полностью герметичным свинцово-кислотным устройством с системой рекомбинации газа (VRLA). Аккумулятор не требует долива воды при работе и считается необслуживаемым. Изготовленный по AGM-технологии, аккумулятор имеет много плюсов, один из которых – эргономичность. Ускорен процесс заряда, а саморазряд снижен до 3% в месяц. Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR12-4.5 имеет оптимальные габариты и вес в 1.72 кг, что делает ее легко переносимой. У нее также нет ограничений для перевозок по воздуху. Легированные кальцием свинцовые пластины – одна из конструктивных особенностей батареи, дающая ей дополнительные защитные свойства. Выделение газа исключено за счет рекомбинации, поэтому исключена возможность взрыва устройства. Эксплуатационный срок доходит до 5 лет при рабочем диапазоне температур от –10 °C и до +60 °C.
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Теги товара: 12в
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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